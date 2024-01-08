22 مارس.. منتخب مصر يشارك في دورة Winsunited Cup

يخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم، دورة ودية دولية “Winsunited Cup”، في الفترة من 22 حتي 26 مارس المقبل بدولة الإمارات الشقيقة، تضم منتخب كرواتيا وصيف بطولة كأس العالم 2018، ومنتخب تونس ومنتخب نيوزيلندا.

تنطلق مباريات البطولة يوم 22 مارس المقبل، علي أن يتقابل الخاسران من الجولة الأولي لتحديد صاحب المركزين الثالث والرابع يوم 25 مارس ، بينما يتأهل الفائزان للمباراة النهائية للعب على المركزين الأول و الثاني يوم 26 مارس .

يشارك منتخب مصر ومنتخب كرواتيا بكامل نجوم الفريقين خلال البطولة المقرر إقامتها في شهر مارس المقبل.