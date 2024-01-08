مياه القاهرة: تركيب مليون و300 ألف عداد بالشركات

قال المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة الكبرى، إنه تم الانتهاء من طرح المناقصة العامة لتوريد مليون و300 الف عداد بعد تحديد احتياجات كل شركة من العدادات تمهيدا للبدء فى تركيبها، ودعم الاحتياجات الاساسية فى منظومة العدادات، وتغير التالف منها باقطارها المختلفة 15"مم و 20 مم و30 مم"، مشيرا الى أنه تم وضع مخطط زمنى محدد للانتهاء من أعمال التركيب للحفاظ على كل نقطة مياه منتجة من المحطات والقضاء على الوصلات الخلسة، مشير إلى أنه سيتم منح كل شركة احتياجاتها التى تم تحديدها من خلال المخطط العام لتركيب العدادات تمهيدا للبدء فى تركيبها من خلال إداراتها المختلفة.

وأوضح الشيمي، أنه سيتم تركيب 350 ألف عداد بشركة مياه القاهرة خلال 6 شهور من بدء الأعمال على مستوى محافظة القاهرة، وتم تكليف القطاعات المختلفة بالمتابعة والالتزام بالجدول الزمنى، مضيفاً أن الشركة مستمرة فى تركيب العدادات المسبقة الدفع والتي يتم تركبيها من خلال فريق عمل مدرب من العاملين الشركة وتوفير كروت الشحن بالمنافذ الرئيسية ومراكز خدمة العملاء على مستوى القاهرة.