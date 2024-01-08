محافظ سوهاج يفتتح معرض " دكان الفرحة " لتوفير 30 ألف قطعة ملابس جاهزة للأسر الأولى بالرعاية

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، صباح اليوم، معرض أكبر حملة كساء الذي ينظمه صندوق تحيا مصر ضمن مبادرة " دكان الفرحة "، ويوفر 30 ألف قطعة ملابس بالمجان، وذلك بإحدى قاعات المناسبات بحي شرق سوهاج، بحضور رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، وعادل إمام مسئول مبادرة " دكان الفرحة " .

وأشاد محافظ سوهاج بجهود صندوق تحيا مصر ودعمه الدائم والمستمر لمحافظة سوهاج، مشيدا بالمعرض وجودة الملابس المعروضة به والتي تناسب مختلف الأعمار بالاسرة، والتقى المحافظ عدد من الأهالي المستفيدين، واستطلع آرائهم حول المعرض والملابس المتاحة، مؤكدا لهم أن الدولة لا تألو جهدا في دعم ورعاية أبنائها وتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح مسئول مبادرة "دكان الفرحة" بصندوق " تحيا مصر "، أن المعرض يضم 30 ألف قطعة ملابس، ويستهدف 3000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة، لافتا إلى استمرار المعرض لمدة 3 أيام بداية من اليوم الاثنين، وحتى بعد غد الاربعاء، مشيرا إلى تنظيم معرض آخر يومي الثلاثاء والأربعاء بمركز المراغة يضم أيضا 30 ألف قطعة ملابس.



وأضاف أن المعارض التي تنظمها المبادرة تعد أحد أنشطة قوافل الحماية الاجتماعية التي ينظمها الصندوق، لتوفير الدعم الغذائي والكساء للأسر الأولى بالرعاية، فضلا عن تجهيز الفتيات اليتيمات وأصحاب الهمم، بمستلزمات الزواج في مختلف المناطق الأكثر احتياجا بالجمهورية .