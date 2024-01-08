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الثلاثاء 09 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

تعديل وزاري في قطر.. تميم بن حمد يعين خمسة أعضاء جدد بالحكومة

تميم بن حمد
تميم بن حمد
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أصدر أمير قطر تميم بن حمد، اليوم الاثنين أوامره بإجراء تعديل وزاري في الحكومة القطرية بتعيين خمسة وزراء جدد.
وأفادت وكالة الأنباء القطرية "قنا" بأن تميم بن حمد أصدر الأمر الأميري رقم (1) لسنة 2024، بتعديل تشكيل مجلس الوزراء.

ونص الأمر على أن تعيين كل من:

إبراهيم بن علي بن عيسى الحسن المهندي وزيرا للعدل، ووزيرا للدولة لشؤون مجلس الوزراء.
سلطان بن سعد بن سلطان المريخي وزيرًا للدولة للشؤون الخارجية، عضوًا بمجلس الوزراء.
الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزيرا للبيئة والتغير المناخي.
حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني وزيرًا للرياضة والشباب.
عبدالله بن حمد بن عبدالله العطية وزيرًا للبلدية.

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