بالفيديو.. خبير تربوي يكشف تفاصيل منصة "حصص مصر"

قال الدكتور تامر شوقي، الخبير التربوي، إن الدولة المصرية ممثلة في وزارة التربية والتعليم اتجهت نحو استخدام التكنولوجيا في مجال التعليم، وكان أحد انعكاسات هذه الصور هي المنصات التعليمية.

وأضاف "شوقي"، في حواره لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، أن أبرز هذه المنصات التعليمية هي منصة حصص مصر، والتي تختص بالمراحل التعليمية بداية من 3 إعدادي حتى 3 ثانوي، وتوجد العديد من المنصات مثل منصة «ذاكر» وأيضا بوابة التعليم الإلكتروني على موقع وزارة التربية والتعليم، والتي تعد من أكثر المواقع رواجا بين الطلاب وأولياء الأمور.

وأشار الخبير التربوي، إلى أن المنصات الإلكترونية، تعكس العديد من الأمور الهامة، إذ تتماشى مع مجريات العصر، كونها تجعل الطلاب يعتمدون على التكنولوجيا في الدراسة من خلال الموبيل والتابلت واللابتوب وغيرهم.

وتابع، أن هناك منصات إلكترونية للتعليم الفني، فضلا عن وجود منصة تعليم إلكتروني لذوي الاحتياجات الخاصة، موضحا أن مختلف البوابات والمنصات التعليمية تتيح للطلاب كل ما يتعلق بالمقررات الدراسية في أي وقت.