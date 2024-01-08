اقتصادية النواب: منظومة الخبز السياحي بالقاهرة ساهمت في الحد من ارتفاع الأسعار

أشاد النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بمنظومة القاهرة الكبرى التي تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية على مدار أكثر من عام ونصف في توفير الدقيق الفاخر استخراج 72% للمخابز الإفرنجية للحد من ارتفاع أسعار الخبز السياحي في الأسواق .

وأكد "عبدالحميد" في بيان صحفي اليوم، أن وزارة التموين نفذت المنظومة في محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية" عقب ارتفاع أسعار الخبز السياحي في الأسواق نتيجة اضطرابات الأسواق وتغيير سعر الدقيق يوميا، مما جعل الوزارة تقوم بتوفير الدقيق الفاخر للمخابز بالسعر الحر وصرفه تحت إشراف مديريات التموين والتجارة الداخلية، الأمر الذى أدى الى تراجع أسعار الخبز السياحي للمستهلك من غير حاملي البطاقات التموينية والذي يبلغ عددهم ما يقرب من 30% من إجمالي عدد المواطنين.

وطالب "عضو مجلس النواب" باستمرار تطبيق المنظومة للحد من ارتفاع أسعار الخبز السياحي، كما توفر الدولة الخبز المدعم لما يقرب من 72 مليون مواطن.

وأوضح النائب محمد على عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أن تطبيق وزارة التموين منظومة القاهرة الكبرى على مدار أكثر من عام ونصف وتوفير الدقيق استخراج 72% للمخابز الإفرنجية. كما ساهم في توفير الخبز السياحي للمواطنين من غير حاملي البطاقات التموينية بسعر عادل بعدما كانت تشهد الأسواق ارتفاعا كبيرا في أسعار الخبز السياحي ،خاصة عقب الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف "محمد عبدالحميد" أن المنظومة ساهمت في دخول أكثر من 1150 مخبز غير مرخص في محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية، الى القطاع الرسمي" ترخيص المخابز، سداد التأمينات، الضرائب، السجل التجارى، وتشغيل عمال".

هذا بالإضافة الى سعى العديد من المخابز غير المرخصة في الحصول على التراخيص؛ إذ نجحت وزارة التموين في توفير الأقماح للمطاحن والدقيق للمخابز ضمن منظومة إلكترونية لضمان عدم التلاعب في التوريد، وقد تصرف المخابز الدقيق من مستودعات الشركة القابضة للصناعات الغذائية تحت إشراف مديريات التموين .

وأشار النائب محمد على عبد الحميد وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب الى أن وزارة التموين نجحت في تسهيل إجراءات التراخيص للمخابز الإفرنجية والموافقة على ترخيص المخابز بمساحة 50 متر بدلا من 60 متر وارتفاع 3.10 متر للمخبز بدلا من 4 أمتار مما يؤكد مدى حرص الوزارة على دخول المخابز ضمن القطاع الرسمي للدولة.

كما أن توفير الدقيق الفاخر للمخابز الإفرنجية بالسعر الحر وفق آليات السوق، وتوفير الاقماح للمطاحن والتي تقوم بدورها ،بإنتاج دقيق استخراج 72% وتسليمة لمستودعات الشركة القابضة للصناعات الغذائية؛ إذ تتولى المستودعات صرف الدقيق للمخابز مباشرة بالسعر الحر وفق آليات السوق، مما ترتب عليه سرعة قيام أصحاب المخابز غير المرخصة الى الدخول في القطاع الرسمي والترخيص للحصول على الدقيق من وزارة التموين وفق آليات السوق الحر بعيدا عن كثرة الوسطاء من السماسرة أو التجار والمستوردين.

وأردف "وكيل اللجنه الاقتصادية بمجلس النواب" أن مطالبة أصحاب المخابز الافرنجية في استمرار تطبيق منظومة حكومية تنفذها وزارة التموين لتوفير الدقيق استخراج 72% بالسعر الحر وفقا للأسعار المقررة من الوزارة بعيدا عن اضطرابات الأسواق والسماسرة أو التجار والمستوردين يحد من ارتفاع أسعار الخبز السياحي وإحداث توازن في الأسعار ،وأيضا سيعمل على تخفيف العبء على المواطنين خاصة من غير حاملي البطاقات التموينية وسهولة حصولهم على الخبز بسعر عادل وغير مبالغ فيه.

كما لفت إلى أن توفير الدقيق الفاخر للمخابز الإفرنجية بالسعر الحر وتحت مظلة وزارة التموين سيعمل أيضا على الحد من تهريب الدقيق المدعم من المخابز البلدية وإعادة نخلة وطرحه في السوق السوداء واستخدامه في المخابز الإفرنجية لإنتاج الخبز السياحي بالغش والتدليس الأمر الذى يجعل استمرار تطبيق المنظومة سيصب في مصلحة جميع الأطراف وأولها المواطن في حصوله على خبز سياحي بسعر عادل وأيضا فى مصلحة الدولة لدخول المخابز غير المرخصة الى القطاع الرسمي للدولة بدلا من العمل بعيدا عن مؤسسات الدولة لاسيما وزارة التموين.