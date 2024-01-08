بالفيديو.. خبير: الحكومة تبذل جهودا كبيرة لخفض معدلات الزيادة السكانية

قال الدكتور عاطف الشيتاني، مقرر المجلس القومي للسكان سابقًا، إن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة في الفترة الأخيرة، تركز على التنمية وخفض معدلات الزيادة السكانية.

وأضاف الشيتاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أنه من المتوقع أن يستمر عدد السكان في الزيادة العام المقبل، ولكن بمعدل أقل من السنوات السابقة.

وأشار إلى أن الخطة السكانية التي تتبناها الدولة في الوقت الحالي، لا تهدف إلى خفض معدل مواليد والوفيات فقط، لكنها تسعى إلى رفع متوسط العمر.

وأوضح أن معدل المواليد في مصر يبلغ حوالي 2 مليون سنويًا، ولكن الهدف هو خفضه إلى 150 ألفًا سنويًا.

وتابع أنه مع مرور الوقت، سيؤدي ذلك إلى انخفاض عدد السكان بشكل عام، حتى يصل إلى الاستقرار السكاني، أي أن عدد المواليد يصبح مساويًا لعدد الوفيات.