داليا عبدالرحيم: داعش كثف عملياته الانتحارية بواسطة النساء لتعرضه لهزائم متتالية

قالت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، رئيس تحرير جريدة وموقع «البوابة نيوز» ومساعد رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لملف الإسلام السياسي، إنه ترجع خطورة ظاهرة العائدات في نشر الفكر الداعشي، ولا زال الكثير من نساء “داعش” مستمرات في تبني الفكر الداعشي، وهذا ما عكسته مواقفهن في “مخيم الهول” الواقع في الشمال السوري، وهو ما يُشير إلى احتمال قيامهن حال عودتهن بنقل هذا الفكر المتطرف إلى أشخاص آخرين أو غرسه في أبنائهن، وبالتالي خلق جيل جهادي في المستقبل.

وأضافت الكاتبة الصحفية والإعلامية داليا عبدالرحيم، خلال تقديمها برنامج “الضفة الأخرى”، المذاع عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أنه تلقت النساء العائدات التدريب والتأهيل على المهام القتالية والعمليات العسكرية، ما يُثير احتمال قيامهن بتنفيذ عمليات إرهابية، خاصة وأن تنظيم “داعش” عمد إلى تكثيف عملياته الانتحارية بواسطة النساء نتيجة تعرضه لهزائم متتالية.

وتابعت: "وأخيرا تشكيل شبكات إرهابية؛ حيث نجح تنظيم “داعش” خلال الفترة التي سيطر فيها على سوريا والعراق في إيجاد نوع من الترابط بين نساء التنظيم نتيجة لما عاصرته النساء من نجاحات وتمدد لدولة الخلافة المزعومة، ما أوجد رصيدًا نفسيًّا مشتركًا بينهن، ومن ثمّ قد يستمر هذا الترابط والتواصل بعد عودتهن لدولهن أو لدولة ثالثة، على نحو قد يدفع التنظيم إلى توظيفهن ضمن شبكات ارهابية.