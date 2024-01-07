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الإثنين 08 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أبطال الحريفة يفاجئون الجمهور بسينمات القاهرة

ابطال العمل في السينما
ابطال العمل في السينما
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حرص صناع فيلم الحريفه وأبطاله الفنان نور النبوي وأحمد غزي وكزبرة على مشاهدة «الحريفة»، مع الجمهور، بإحدى السينمات بالقاهرة، كما ظهر تفاعل كبير من الجمهور معهم، و كانت السينما كاملة العدد من الشباب من الجنسين الذين عبروا عن حبهم للنجمين الصاعدين وسعادتهم بلقائهما والتقاط الصور معهما. 
ووجه نور النبوي لهم رسالة خاصة عقب انتهاء الفيلم يشكرهم خلالها على دعمه ومساندته بأولى بطولاته بالسينما.

وتدور أحداث فيلم الحريفة، حول شاب يدعي ماجد، وتنقلب حياته رأسًا علي عقب وينتقل من مدرسته الدولية إلى أخرى حكومية لينطلق مع شباب آخرين ويبدأ حياة جديدة، إذ تتناول أحداث الفيلم لعبة كرة القدم، وحلم الكثير من الشباب بها.

الفيلم من بطولة نور النبوي، كزبرة، خالد الذهبي، لينا إيهاب، وآخرين من إخراج رؤوف السيد، وتأليف إياد صالح.

الحريفة نور النبوي احمد غزي