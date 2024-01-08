5000 مركز شباب تستعد لعرض مباريات كأس الأمم الأفريقية

تستعد وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى، لتقديم خدمة مميزة للجمهور المصرى والجاليات العربية والأفريقية فى مصر، بإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية التى تقام فى كوت ديفوار 13 يناير الجارى داخل مراكز الشباب على مستوى الجمهورية.

ومن المنتظر أن تشهد مراكز الشباب على مستوى الجمهورية والتى يبلغ عددها قرابة 5000 مركز، إقبالا كبيرا من الشعب المصرى لمساندة منتخب مصر فى كأس الأمم الأفريقية وتحقيق حلم التتويج بالبطولة الثامنة للفراعنة بعد الغياب عن التتويج باللقب لمدة 14 سنة حيث كان آخر فوز بالبطولة فى 2010.

وفى نفس السياق، أنهى مركز التنمية بالجزيرة استعداداته لإذاعة مباريات كأس الأمم الأفريقية كاملة، على المسرح الروماني، تنفيذا لتوجيهات اللجنة العليا المشرفة على المركز، برئاسة اللواء إسماعيل الفار وكيل أول الوزارة ورئيس قطاع الشباب بوزارة الشباب والرياضة.

ومن المنتظر أن يشهد المسرح الرومانى بمركز التنمية الشبابية بالجزيرة استوديو تحليلى مخصص للأعضاء والزائرين خلال مباريات مصر فى كأس الأمم الأفريقية.

وتنطلق كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار يوم السبت 13 يناير 2024 على ملعب الحسن واتارا فى إبيمبى بالعاصمة أبيدجان وتستمر حتى 11 فبراير 2024،

ويلعب منتخبنا فى المجموعة الثانية التى تضم موزمبيق وغانا وكاب فيردي، ويواجه منتخب موزمبيق يوم الأحد 14 يناير الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفى المباراة الثانية تواجه مصر منتخب غانا يوم 18 يناير العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويلعب منتخب مصر ضد الرأس الأخضر يوم 22 يناير العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وحضر وزير الشباب والرياضة بمصاحبه أبطال مصر والعالم من الرياضيين فى ألعاب المصارعة ورفع الأثقال والإسكواش والخماسى الحديث والسلاح والكاراتيه والتايكوندو، تدريبات المنتخب القومى لكرة القدم والتى يستضيفها استاد مصر بمدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من أجل دعم الفريق قبل خوض لاعبى منتخب مصر لكرة القدم بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وقال "صبحي": "حرصنا على تواجدنا مع عدد كبير من أبطال مصر الأولمبيين وأبطال العالم، لدعم المنتخب المصرى قبل خوضه لمنافسات البطولة، وأعرب عن سعادته بزيارة هذا الصرح الرياضى العظيم.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى أن المنتخب المصرى يمتلك العديد من العناصر التى تتميز بالمستويات العالية ويلعبون فى أكبر الأندية العالمية، وأن هذا الجيل من اللاعبين يستطيع مواصلة النجاحات وكتابة اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ كرة القدم المصرية، من خلال تحقيق البطولة الأفريقية، وإسعاد الجماهير المصرية التى تنتظر وتأمل تحقيق لقب البطولة.

وأضاف "صبحي" أن مصر أصبحت تمتلك العديد من المنشآت الرياضية العملاقة والمجهزة التى نفتخر بها جميعا، والتى تم تنفيذها بدعم القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومنها مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى تحتضن معسكر منتخبنا القومى قبل خوضه منافسات البطولة الأفريقية، والتى تعد أحد الصروح الرياضية المتميزة التى أنشأتها الدولة المصرية مؤخرا، وتمثل إضافة كبيرة للمنشآت الرياضية المصرية.

وأكمل وزير الرياضة حديثه: "وضعنا خطة كبيرة لتطوير منظومة كرة القدم المصرية، بالتعاون مع الاتحاد المصرى لكرة القدم ونمشى الآن على الطريق الصحيح وهو ما لمسته الجماهير فى المباريات التى خاضها المنتخب القومى ونحن نسير بخطى ثابتة وقوية نحو التأهل لكأس العالم 2026".

وتقدم جمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، بالشكر على زيارة ودعم وزير الشباب والرياضة، ودعم الدولة المصرية للمنتخب المصرى الأول لكرة القدم قبل خوضه معترك كأس الأمم الأفريقية.

كما شهدت التدريبات، حضور أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة حازم إمام، وخالد الدرندلى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ودينا رفاعي، والدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.