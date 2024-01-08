«التالتة تابتة».. وزير الرياضة يحلم بالتتويج بكأس الأمم الأفريقية

يحلم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالتتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية كوت ديفوار 2023، التى تنطلق يوم السبت 13 يناير 2024 وتنتهى يوم 11 فبراير 2024.

ويأمل وزير الرياضة أن تكون النسخة المقبلة من أمم أفريقيا، «التالتة تابتة» بعد أن أخفق منتخب مصر فى ولايته لحقيبة الشباب والرياضة بالتتويج بأى بطولة واكتفى الفراعنة بمركز الوصيف فى بطولتى 2019 و2021 بعد الخسارة فى نهائى النسختين أمام الكاميرون والسنغال على الترتيب.



ويسعى وزير الرياضة إلى فك عقدة النهائيات فى عهده وتحقيق البطولة الثامنة للفراعنة فى رصيده والأولى لـ«صبحي» فى ولايته، حيث كانت آخر بطولة للمنتخب الوطنى فى كأس الأمم الأفريقية فى 2010 أى منذ 14 عامًا.

ويتواجد منتخبنا بالمجموعة الثانية التى تضم موزمبيق وغانا والرأس الأخضر، إذ يواجه منتخب مصر، موزمبيق يوم الأحد 14 يناير فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، وفى المباراة الثانية يلتقى المنتخب الوطني، منتخب غانا يوم 18 يناير فى العاشرة مساءً، ويلعب منتخب مصر ضد الرأس الأخضر يوم 22 يناير فى العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

وحضر الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بصحبة أبطال مصر والعالم من الرياضيين فى ألعاب المصارعة ورفع الأثقال والإسكواش والخماسى الحديث والسلاح والكاراتيه والتايكوندو، تدريبات المنتخب الأول لكرة القدم، والتى يستضيفها ستاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك من أجل دعم الفراعنة قبل خوض لاعبى منتخب مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.

وأكد وزير الرياضة، أننا حرصنا على تواجدنا مع هذا الكم الكبير من أبطال مصر الأوليمبيين وأبطال العالم لدعم المنتخب المصرى قبل خوضه لمنافسات البطولة، معبرًا عن سعادته بالتواجد داخل هذا الصرح الرياضى العظيم.

وأشار الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، إلى أن المنتخب المصرى يمتلك العديد من العناصر التى تتميز بالمستويات العالية ويلعبون فى أكبر الأندية العالمية، مضيفًا أن هذا الجيل من اللاعبين يستطيع مواصلة النجاحات وكتابة اسمه بحروف من ذهب فى تاريخ كرة القدم المصرية من خلال تحقيق البطولة الأفريقية القادمة، وإسعاد الجماهير المصرية التى تنتظر وتأمل تحقيق لقب البطولة.

وأضاف صبحى أن مصر أصبحت تمتلك العديد من المنشآت الرياضية العملاقة والمجهزة التى نفتخر بها جميعًا، والتى تم تنفيذها بدعم القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومنها مدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى احتضنت معسكر منتخبنا القومى قبل خوضه منافسات البطولة الأفريقية، والتى تعد أحد الصروح الرياضية المتميزة التى أنشأتها الدولة المصرية مؤخرًا، وتمثل إضافة كبيرة للمنشآت الرياضية المصرية.

وأكمل وزير الرياضة حديثه، قائلًا: وضعنا خطة كبيرة لتطوير منظومة كرة القدم المصرية، بالتعاون مع الاتحاد المصرى لكرة القدم ونخطو الآن على الطريق الصحيح وهو ما لمسته الجماهير فى المباريات التى خاضها المنتخب الوطني، ونحن نسير بخطى ثابتة وقوية نحو التأهل لكأس العالم 2026.