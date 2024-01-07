"الوفد" بجنوب سيناء يهنئ الأنبا أبوللو بعيد الميلاد المجيد

زار وفد من حزب الوفد بجنوب سيناء تتقدمه هالة الملاح، عضو الهيئة العليا بالحزب، ورئيس لجنة المرأة بالمحافظة، اليوم الأحد، كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ؛ لتهنئة نيافة الحبر الجليل الأنبا أبوللو، أسقف سيناء الجنوبية، ورئيس دير موسى النبي بسيناء، والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.

نقلت هالة الملاح عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، تهائي الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، لنيافة الحبر الجليل الأنبا أبوللو، أسقف سيناء الجنوبية، ورئيس دير موسى النبي بسيناء، والأخوة الأقباط بالمحافظة بعيد الميلاد المجيد، متمنية أن يكون عام خير ورخاء على الجميع وأن تواصل مصر بسواعد شعبها مسلمين وأقباط ثورة التنمية والتعمير والازدهار تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية .

وأكد الوفد أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمسلمين والمسيحيين في مصر نسيج وطن واحد، تربطه روح المحبة والتآخي والسلام المجتمعي، والشعب المصري في رباط ويلتف حول قيادة وطنية وضعت مصر في مكانها وأعادت لها الأمن والأمان.

من جانبه، أعرب الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية سعادته البالغة لحرص حزب الوفد على الحضور وتقديم التهنئة بمقر الكاتدرائية ، معربًا عن تقديره لحجم الود الذي يلمسه خلال احتفالات العيد من مختلف طوائف الشعب، مؤكدًا أن مصر بقيادتها الحكيمة الواعية ستظل دائما أمنة فى ظل ما يشهده محيطنا من صراعات، متمنيا دوام المحبة والسلام على وطننا مصر العزيز. وفي نهاية اللقاء تم التقاط صورة تذكارية للحضور.

كما زارت لجنة المرأة والشباب التابعة لحزب الوفد على مستوى مدن المحافظة في نويبع ودهب ورأس سدر وطور سيناء الكنائس؛ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في أجواء تسودها روح المحبة والإخاء، مؤكدين أن المصريين جميعاً تجمعهم أواصر المحبة والأخوة، لا فرق فى ذلك بين مسلم ومسيحى، لأنهم نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة، كما تربطهم روابط الأخوة والوطنية ويجمعهم العمل معاً على تنمية واستقرار البلاد.

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