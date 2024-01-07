وكيل الصحة بدمياط يحيل طبيبة في مستشفى رأس البر للتحقيق

واصل الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة في دمياط جولاته المفاجئة على المستشفيات، وأجرى اليوم زيارة مسائية لكل من مستشفى عزبة البرج المركزي ومستشفى رأس البر المركزي.

وتابع عبد الجواد تواجد أطقم العمل على رأس العمل حيث تفقد أقسام الاستقبال والرعاية المركزة والحضانة بالمستشفى .

وأشاد وكيل وزارة الصحة في دمياط بجهود فريق العمل بطوارئ مستشفى عزبة البرج المركزى.

وتابع وكيل الوزارة الجولة بالمرور على مستشفى رأس البر المركزى حيث تفقد العيادات الخارجية بالمستشفى وتوافد المواطنين عليها.

وأحال وكيل وزارة الصحة طبيبة بمستشفى رأس البر المركزى للتحقيق نتيجة تغيبها في فترة النوبتجية، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

قال الدكتور السيد عبد الجواد إنه وجه لجان المتابعة والحوكمة بالمديرية بالمرور اليومي على المنشآت الصحية بالمحافظة لمتابعة الانضباط الإداري بها ، واستمرارا لهذه الحملات ، قامت لجان المتابعة و الحوكمة بمديرية الصحة بالمرور أمس على مستشفى كفر سعد المركزى؛ وذلك لمتابعة الانضباط الادارى وانتظام سير العمل و توافر المستلزمات الطبية و الأدوية والاكسجين و كذلك متابعة النظافة وإجراءات مكافحة العدوى، وتبين أثناء المرور انصراف ٤٩ من العاملين بالمستشفى دون إذن ، وأمر وكيل الوزارة بإحالتهم فورا للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم مشددا على عدم التهاون مع أى فرد تسول له نفسه التقصير أو الإهمال في أداء واجبه.