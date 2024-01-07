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الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق شقة سكنية في العمرانية دون إصابات| صور

جانب من عمليات الاخماد
جانب من عمليات الاخماد
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بالعقار رقم 10 بشارع عبدالنبي عبدالحميد من شارع السلام بدائرة قسم شرطة العمرانية غرب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأرضي بالعقار رقم 10 بشارع عبدالنبي عبدالحميد من شارع السلام بدائرة  القسم. 

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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