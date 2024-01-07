كأس الاتحاد الإنجليزي.. ساكا يقود هجوم أرسنال أمام ليفربول

أعلن ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال، تشكيلة فريقه لمواجهة ليفربول، مساء اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي.

وجاء تشكيل أرسنال كالتالي:

حراسة المرمى: آرون رامسديل.

خط الدفاع: بنجامين وايت، جاكوب كيويور، غابرييل ماجاليس، ويليام ساليبا.

خط الوسط: مارتن أوديجارد، كاي هافيرتز، جورجينيو، ديكلان رايس.

خط الهجوم: ريس نيلسون، بوكايو ساكا.

ويستضيف الجانرز المباراة على ملعب الإمارات، في تمام السادسة والنصف مساء، واعتمد أرتيتا على تشكيل قوي يضم عددًا من اللاعبين المميزين، مثل ساكا، أوديجارد، هافيرتز، ورايس.

ويسعى أرسنال لتحقيق الفوز على ليفربول، والتأهل إلى الدور التالي من كأس الاتحاد الإنجليزي.