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الإثنين 08 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس لجنة شؤون الكنائس الفلسطينية يهنئ أقباط القدس بعيد الميلاد المجيد

الانبا انطونيوس.
الانبا انطونيوس.
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التقى الدكتور رمزي خوري عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، ووفد اللجنة المرافق، بالأنبا انطونيوس مطران الاقباط الارثوذكس في القدس. 

حيث نقل “خوري” تحيات ومعايدة ومحبة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية والى كافة ابناء الكنيسة القبطية، مثمنًا جهود قداسته ومبادرته مع فضيلة الإمام الأكبر وشيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب، لإنشاء لجنة مشتركة تجمع ممثلين للأزهر ومختلف الكنائس المصرية للدفاع عن الشعب الفلسطيني.

فيما قال الانبا انطونيوس مطران الاقباط الارثوذكس، ان عيد الميلاد يأتي في ظروف قاسيه وصعبة، مضيفا ان مدينة بيت لحم في عيد الميلاد كعروس ارتدت فستان زفافها الممتلىء ببقع الدم، لا تعرف هل تفرح بميلاد المسيح رئيس السلام ام تحزن بسبب ما يحدث في فلسطين وبشكل خاص في قطاع غزة.

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الرئيس الفلسطيني محمود عباس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الكنيسة القبطية شيخ الأزهر الشريف الدكتور أحمد الطيب الأنبا انطونيوس مطران الاقباط الارثوذكس القدس عيد الميلاد المجيد