راغدة شلهوب لـ"البوابة نيوز": لا نشعر بفرحة عيد الميلاد بسبب أحداث غزة

أعربت الإعلامية راغدة شلهوب عن سعادتها الغامرة بقدوم عيد الميلاد المجيد.

وقالت شلهوب في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": أشعر بسعادة في هذا اليوم لاحتفالي بالعيد وسط أسرتي وزوجي وابنتي، وطقوسي في العيد دائماَ أقضيه مع عائلتي كلها فأنا لا أفضل الخروج فيه وإذا حدث وخرجت أكون مع أسرتي أيضاَ لكن سعادتي غير مكتملة في هذا العام.

وأضافت شلهوب: "لا نشعر بفرحة العيد بسبب ما يحدث فى غزة، وأمنيتي الوحيدة في هذا العيد أن نتوقف عن الحروب التي يعاني منها الدول العربية الشقيقة وأن نعبر الأزمة الأقتصادية التي يعاني منها دول العالم أجمع وعلي الصعيد الشخصي أتمني أن أقوم بتقديم برامج جيدة خلال الفترة القادمة وتحقق ردود أفعال واسعة وناجحة وتنال دائماَ إعجاب جمهوري".