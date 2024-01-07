برلماني: زيارة الرئيس للكاتدرائية ترسى قواعد المواطنة وتلاحم الشعب

أشاد النائب خالد مصطفى عبد الوهاب عضو مجلس الشيوخ، بمشاركة الرئيس السيسي الإخوة الأقباط، للاحتفال بعيد الميلاد المجيد وتهنئتهم بالعيد. قائلا: إن تعزيز الوحدة الوطنية وتفعيل المواطنة إنجاز حقيقي للرئيس السيسي.

ونوه مصطفى فى تصريحات صحفية له اليوم، بكلمة اللرئيس السيسي، نتمنى من الله سبحانه ونعالي وندعوه أن هذا العام يكون نهاية لفترة صعبة، مرت على العالم كله، من عام 2020 والظروف الصعبة والأزمات صعبة، ونتمنى الأزمة الكبيرة في منطقتنا تنتهي. مهنئا الإخوة الاقباط بالعيد مشيرا الى المواقف الوطنية المخلصة للبابا تواضروس الثاني، قائلا: إن زيارة الرئيس السيسي ترسى قواعد المواطنة وتلاحم الشعب.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة الرئيس السيسي، لكاتدرائية ميلاد المسيح لمشاركة وتهنئة الإخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد، أكدت روح الوحدة والمحبة والترابط بين نسيج الأمة، وهى ميزة عظيمة طوال حكم سنوات الرئيس السيسي وبعد الفترة الظلامية التي عاشتها مصر في عهد جماعة الإخوان الارهابية.

في سياق متصل، وجه النائب خالد مصطفى ،التهنئة للبابا تواضروس والإخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، متمنيا أن يعيده الله سبحانه وتعالى على مصر وشعبها بالخير والأمان والاستقرار الدائن، وأن تتوالى اعياد المسلمين والاقباط في وطن قوي ومستقر.

واختتم بالقول، أن عيد الميلاد المجيد يهل على مصر وهى تنعم بالأمن والاستقرار وانتهت من استحقاق رئاسي ودستوري هام يدفع بها للمستقبل والأمام.