الدورى الإيطالى.. لاتسيو يهاجم أودينيزى بايساكسون وكاستيلانوس وزاكايني

أعلن ماوريزيو ساري المدير الفنى لفريق لاتسيو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره أودينيزى، وذلك بعد قليل على ملعب "داتشيا ارينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 19 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

وجاء تشكيل فريق لاتسيو كالتالى:



حراسة المرمى: إيفان بروفيديل.

خط الدفاع: أدام ماروسيتش، باتريكيو غابارون، ماريو خيلا، لوكا بيليغريني.

خط الوسط: ماتيو جندوزي، نيكولو روفيلا، دايتشي كامادا.

خط الهجوم: غوستاف ايساكسون، فالنتين كاستيلانوس، ماتيا زاكايني.

ويحتل فريق لاتسيو المركز التاسع برصيد 27 نقطة، بينما يقع فريق أودينيزى فى المركز الـ 16 برصيد 17 نقطة فى ترتيب الدورى لإيطالى لكرة القدم.