غدا.. مجلس الجبلاية يحسم ملف رئاسة بعثة المنتخب في "كوت ديفوار"

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام، اجتماعا غدا الأثنين، لحسم بعض الملفات أبرزها رئاسة بعثة المنتخب في نهائيات بطولة الأمم الأفريقية والتي تقام في كوت ديفوار يوم 13 يناير الجاري.

وعلي الرغم من إعلان اتحاد الكرة اسناد المهمة لـ"خالد الدرندلي" نائب الرئيس، الا ان البوابة علمت من مصادر مطلعة داخل الجبلاية الي وجود خلاف شديد بين أعضاء المجلس حول رئاسة البعثة وطلبوا بعرض الأمر علي مجلس الإدارة للتصويت.

وأبدى بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة رغبة في التواجد على رأس بعثة المنتخب في بطولة أمم إفريقيا، وتحفظ بعضهم على تكليف الدرندلي برئاسة البعثة في أمم إفريقيا، خصوصا وأنه هو نفسه من ترأس بعثة المنتخب في رحلتها الأخيرة إلى ليبيريا والتي واجه خلالها الفراعنة منتخب سيراليون في تصفيات كأس العالم.

وشهدت الساعات الأخيرة ظهور مقترح داخل أروقة مجلس إدارة اتحاد الكرة بتكليف حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب الأول بتولي رئاسة بعثة الفراعنة في أمم إفريقيا، وذلك كون الأخير سيرافق البعثة في كل الأحوال خلال رحلتها إلى كوت ديفوار كونه هو المشرف على المنتخب وحلقة الوصل بين مجلس الجبلاية والبرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر، وبالتالي ليس هناك ما يمنع من تكليفه بترؤس البعثة دون الحاجة لسفر عضو آخر من مجلس الجبلاية كرئيس لبعثة منتخب مصر في البطولة.

ويستقبل منتخب مصر الأول لكرة القدم، منافسه منتخب تنزانيا، وذلك في المباراة المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد الموافق 7 يناير الجاري في ودية المنتخبات 2024، ويستضيف ستاد "القاهرة الدولي" أحداث مباراة منتخب مصر ضد تنزانيا اليوم.

وتحدد موعد مباراة منتخب مصر وتنزانيا الودية اليوم، لتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، وفي تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المغرب وتونس والجزائر.

وكان البرتغالي روي فيتوريا قد أعلن قائمة منتخب مصر لبطولة أمم إفريقيا 2024، وهي القائمة التي ستخوض مباراة الليلة ضد منتخب تنزانيا، وقد جاءت كما يلي بعد استبعاد كل من أحمد نبيل كوكا وأسامة جلال للإصابة، ليتم استدعاء ياسر إبراهيم ومهند لاشين بدلًا منهما:

حراسة المرمى: محمد الشناوى - أحمد الشناوى - محمد أبو جبل - محمد صبحى.

خط الدفاع: أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى.

خط الوسط: حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين - محمود حمادة.

خط الهجوم: محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا.