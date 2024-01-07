الأغذية العالمي: تقديم أكثر من 350 ألف طن مساعدات لشعب أفغانستان خلال 2023

أعلن برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة أنه قدم أكثر من 350 ألف طن متري من المساعدات الغذائية لشعب أفغانستان في عام 2023.

وعلى الرغم من التحديات المختلفة، ذكر برنامج الأغذية العالمي اليوم /الأحد/ من خلال منشور على منصته الرسمية لوسائل التواصل الاجتماعي /إكس/، أنه سيواصل مساعدة الأشخاص الضعفاء في أفغانستان.

ويأتي إعلان برنامج الأغذية العالمي في الوقت الذي تشير فيه النتائج التي توصل إليها معهد يسمى "معهد البيروني للدراسات الشرقية" إلى أن البطالة والمديونية الأسرية زادت في أفغانستان خلال عامين.

ووفقا لنتائج المعهد، ارتفع معدل البطالة إلى 31% بين الرجال و8% بين النساء في أفغانستان.

وتكشف التقارير الواردة من وكالات الأمم المتحدة في أفغانستان أيضًا أن أكثر من 23.7 مليون شخص في البلاد يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة، ويواجه 15.8 مليون انعدام الأمن الغذائي.

ويأتي هذا في وقت تتصارع فيه أفغانستان مع الفقر والبطالة، إلى جانب وقوع الزلازل الأخيرة في إقليم هيرات والعودة القسرية للمهاجرين من البلدان المجاورة، وخاصة باكستان، مما يزيد من تفاقم احتياجات الشعب الأفغاني.

