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الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

وزير الصحة يوجه بسرعة تشغيل مستشفى السويس العام لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.. صور

جانب من جولة وزير
جانب من جولة وزير الصحة
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وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بسرعة تشغيل مستشفى السويس العام بكامل طاقته، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، بالتوازي مع مجمع السويس الطبي.

جاء ذلك خلال تفقده مستشفى السويس العام، ضمن زيارته الميدانية لعدد من المنشآت الطبية بمحافظة السويس، لمتابعة سير العمل، والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والوقوف على أي تحديات أو مشكلات، والعمل على حلها.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير تفقد أعمال التطوير الجارية بمبنى الاستقبال والطوائ، موجهًا بسرعة الانتهاء من كافة أعمال تطوير المبنى خلال الشهر الجاري.

وأكد «عبدالغفار» أن الوزير تابع استمرار العيادات الخارجية في تقديم الخدمات الطبية للمترددين عليها في مختلف التخصصات، كما تابع مدى انتظام الفرق الطبية، سواء المنتدبين من المستشفى العام للعمل في المجمع الطبي أو الجهات الأخرى بالمحافظة أو المتواجدين كقوى أساسية للعمل بالمستشفى.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير شدد على التنسيق الدائم والكامل بين مجمع السويس الطبي، ومستشفى السويس العام، لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين، واستمرار العمل بالمستشفى الذي يستعد لدخول منظومة التأمين الصحي الشامل، مستقبلاً.

رافق الوزير خلال زيارته الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة أمل رشدي وكيل وزارة الصحة بمحافظة السويس، والدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية.

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