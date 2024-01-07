وكيل صحة سوهاج: استمرار انتشار الفرق الطبية بمحيط كنائس وميادين المحافظة

أكد الدكتور احمد حسن ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج استمرار انتشار الفرق الطبية وفرق التوعية بمحيط الكنائس وداخلها وذلك لتقديم الخدمات الطبية والتوعية وخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة والتوعية والتثقيف الصحي للمواطنين اثناء الإحتفالات.

جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج وفي إطار خطة وزارة الصحة الخاصة بتقديم الخدمات الطبية وخدمات المبادرات الرئاسية 100 مليون صحة و خدمات التوعية والتثقيف الصحي للمواطنين خلال الاحتفال بالأعياد.



جدير بالذكر ان وكيل وزارة الصحة قام بزيارة عدد من الكنائس مساء أمس السبت وصباح اليوم لتقديم التهاني بعيد الميلاد المجيد للأخوة المسيحيين مؤكداً علي روح المحبة والتسامح بين نسيجي الوطن وكذلك متابعة تقديم الخدمات الطبية للمواطنين من خلال الفرق الطبية المنتشرة بمحيط الكنائس وداخلها منوهاً على رفع درجة الإستعداد بالمنشآت الصحية وانتظام سير العمل بالمستشفيات وتوافر المستلزمات والأدوية والأمصال وأرصدة بنوك الدم وتواجد الأطقم الطبية.