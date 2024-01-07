محافظ جنوب سيناء يهنئ الأنبا أبولو بعيد الميلاد المجيد

زار اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأحد، كاتدرائية السمائيين بشرم الشيخ ؛ لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في أجواء تسودها روح المحبة والإخاء . وكان في استقباله الأنبا أبوللو أسقف سيناء الجنوبية وعدد من الاساقفة ورعاة الكاتدرائية والرهبان .

أعرب محافظ جنوب سيناء خلال اللقاء عن خالص تهانيه القلبية للإخوة الأقباط بمصر عامة وجنوب سيناء خاصة، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، مؤكدا علي أن المصريين جميعاً تجمعهم أواصر المحبة والأخوة، لا فرق فى ذلك بين مسلم ومسيحى، لأنهم نسيج واحد يعيشون على أرض وطن واحد وتحت سماء واحدة، كما تربطهم روابط الأخوة والوطنية ويجمعهم العمل معاً على تنمية واستقرار البلاد..

وأضاف، أن احتفالات العام الميلادي الجديد تأتي هذا العام بالتزامن مع فترة رئاسية جديدة مشيدا بدور المصريين وتلاحمهم واقبالهم الكثيف على صناديق الاقتراع خلال الانتخابات الرئاسية، الذي أظهر للعالم أجمع أن المصريين، مسلمين ومسيحيين، سيظلون دائماً وأبداً نسيجاً واحداً مترابطاً على مر العصور، مهما كانت التحديات والصعاب.

وحرص الجميع علي تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي علي توليه فترة رئاسة جديدة لدعم الاستقرار واستكمال عجلة البناء والتنمية.

مشيرين لدور مصر الجوهري خلال الأحداث الجارية و دور قيادتها السياسية الحكيمة داعيين الله عز وجل أن يزيح الغمة عن أهل فلسطين العزيزة، وأن يحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه و سوء ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

من جانبه، أبدى الأنبا ابوللو اسقف سيناء الجنوبية سعادته البالغة لحرص المحافظ والقيادات الأمنية والتنفيذية على الحضور وتقديم التهنئة بمقر الكاتدرائية ، معربًا عن تقديره لحجم الود الذي يلمسه خلال احتفالات العيد من مختلف طوائف الشعب، مؤكدًا أن مصر بقيادتها الحكيمة الواعية ستظل دائما أمنة فى ظل ما يشهده محيطنا من صراعات، متمنيا دوام المحبة والسلام على وطننا مصر العزيز. وفي نهاية اللقاء تم التقاط صورة تذكارية للحضور.

رافق المحافظ الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ ، والقيادات الأمنية، والتنفيذية ومشايخ وعلماء الأزهر الشريف والاوقاف، والنائب جيفارا الجافي عضو مجلس الشيوخ، وعدد من ممثلي طوائف المجتمع المختلفة.

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