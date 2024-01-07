محافظ بورسعيد: جئنا لتقديم التهنئة للإخوة المسيحيين بحب وليس مجاملة

قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، إن هذا الجمع جاء لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة عيد الميلاد، بحب وليس مجاملة أو تأدية واجب لتجديد العهد أن هذه هي مصر وهذا شعبها.

وأكد في كلمته، خلال ترأسه وفدًا، لتقديم التهنئة للأخوة المسيحيين بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد، وذلك بقاعة أم النور بكنيسة الكاتدرال "العذراء مريم والملاك ميخائيل"، على أننا نجتمع على الأمن والأمان والمحبة، وعلينا في هذا الأيام أن نقارن بين ما كانت عليه مصر الفترة التي أعقبت عام 2011 وبين مصر حاليا في عهد رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، قائلا:"نعيش في أمن وأمان وإعمار واستقرار، ومشروعات بمليارات الجنيهات في كل مكان.

وشدد على أننا جميعا يجب أن نواصل العمل والبناء من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا.