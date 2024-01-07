في عيد الميلاد المجيد.. روح الوطنية تتجسد في جنوب سيناء (صور)

شهدت الكنائس في محافظة جنوب سيناء، اليوم الأحد، توافداً كبيراً من قبل جموع الأطياف؛ لتهنئة الأخوة المسيحيين بعيد الميلاد المجيد؛ في صورة تعكس حالة الوحدة الوطنية التي تعيشها مصر والسلام المجتمعي.

وفي مدينة رأس سدر ترأس المحاسب علي حمادة، رئيس المدينة وفدًا رسميًا رفيع المستوى من الأوقاف و الأزهر و إدارة الوعظ و عضو المجلس القومي للمرأة برأس سدر و مدير إدارة الشباب و الرياضة و التضامن الاجتماعي و نائب و سكرتير مجلس المدينة و رؤساء القري و القطاعات؛ للتهنئة بأعياد الميلاد والعام الميلادي الجديد بكنيسة مارمينا و مارجرجس برأس سدر.

وكان في استقبالهم الأب ابانوب البراموسي وكيل مطرانية جنوب سيناء و راعي كنيسة مارمينا و مارجرجس برأس سدر الذي أكد أن زيارة رئيس المدينة و الوفد المرافق له إلى الكنيسة للتهنئة رسالة وُدٍّ ومحبَّة.

وخلال اللقاء، نقل رئيس المدينة تحيات و تهنئة من السيد اللواء دكتور خالد فوده صديق محافظ جنوب سيناء للجميع بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد معربَا عن تمنياته للجميع بأن يكون العامُ الجديد عامًا يبشر بطالع سعيد، ويزيد فيه التوادُّ والتحابُّ والتلاحُم بين كلِّ أطيافِ الشعبِ المصري مسلمين ومسيحين، مشيرًا إلى ضرورة الالتجاء إلى الله في الأزمات، والتقرب إليه سبحانه، سائلين الله -عز وجل- أن يحفظ مصر بمسلميها ومسيحييها، وأن يُديمَ على مصرنا والعالم كله الأمن والأمان والسلامة والاستقرار.

وأكد الوفد أن مصر ستظل بلد الأمن والأمان لكل المصريين تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمسلمين والمسيحيين في مصر نسيج وطن واحد، تربطه روح المحبة والتآخي والسلام المجتمعي، والشعب المصري في رباط ويلتف حول قيادة وطنية وضعت مصر في مكانها وأعادت لها الأمن والأمان.

من جانبه، أعرب الأب ابانوب البراموسي عن سعادته بزيارة ، رئيس المدينة و الوفد المرافق مصرحًا نسعد بكم وبزيارتكم لنا، تلك الزيارة التي تحمل الكثير من الود والمحبة والمشاعر الطيبة»، مؤكدًا أنَّ هذه اللقاءات هي رسالة طمأنينة للجميع، بأننا بخير وأننا نعي واجباتنا تجاه وطننا، كما أنها تعكس قوة العلاقة التي تربط المسيحيين والمسلمين في بلادنا، داعيًا الله أن يحفظ مصر وأن يديم علينا نعمتي الأمن والأمان.

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