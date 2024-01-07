انطلاق معسكر منتخب مصر للناشئات استعدادا لـ"الكاميرون"

ينطلق اليوم الأحد، المعسكر المغلق لمنتخب مصر للناشئات، بقيادة محمد كمال المدير الفني، استعدادا لمواجهة الكاميرون فى المرحلة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم للناشئات.



وتأهل المنتخب الوطنى لهذا الدور عقب اكتساحه لمنتخب الكونغو "برازافيل" بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 7-1 في الدور الثالث بالتصفيات، بينما صعدت الكاميرون لهذا الدور عقب فوزها على كينيا بمجموع مباراتي الذهاب والعودة 6-2.



واكتسح المنتخب الوطني، ضيفه الكونغولي بسداسية نظيفة على ملعب استاد الإسكندرية، في مباراة العودة، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بين المنتخبين بهدف لمثله، وتقام بطولة كأس العالم في كولومبيا خلال الفترة من 31 أغسطس إلى 22 سبتمبر من العام المقبل.



ويواجه منتخب مصر للناشئات نظيره الكاميروني يوم 12 من شهر يناير من العام المقبل، وكانت مباراة العودة سقام بالكاميرون يوم 19 من نفس الشهر، لكن تم تأجيلها لمدة 48 ساعة لتقام 21 من الشهر نفسه.