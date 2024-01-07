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الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ مطروح يستقبل رئيسي مجلس العمد والمشايخ السابق والجديد

محافظ مطروح ورئيسا
محافظ مطروح ورئيسا مجلس العمد والمشايخ السابق والجديد
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استقبل اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، العمدة خير رسلان رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح السابق، مقدما له الشكر على فترة توليه المجلس مع إهدائه نسخة من كتاب الله. 

واستقبل العمدة عبدالكريم يونس الصافي المحفوظى رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح الجديد، موجها له التهنئة لتوليه مهام منصبه كرئيس لمجلس عمد ومشايخ مطروح، مؤكدا تقديم كافة أوجه التعاون والدعم للمجلس مع أهمية دوره السياسي والاجتماعى في تحقيق الاستقرار والسلم المجتمعى مع ما يقوم به المجلس من تعاون مع جميع الجهات وتواصل وتفاعل مع المواطنين ونقل مطالبهم واحتياجاتهم، كذلك ما يقام من خلاله من تقارب ومصالحات أو جلسات عرفية تحقق مزيد من الاستقرار المجتمعى. 

محافظ مطروح يستقبل رئيسا مجلس العمد والمشايخ السابق والجديد

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مطروح محافظ مطروح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح مجلس العمد والمشايخ بمحافظة مطروح العمدة خير رسلان العمدة عبد الكريم المحفوظي