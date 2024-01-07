بائع فول يقتل زميله بسبب خلاف على غسل الأطباق بعين شمس

أقدم شاب يعمل على عربة فول على قتل زميله بسبب خلافات العمل بمنطقة عين شمس.

تلقى قسم شرطة عين شمس إخطارا من أحد المستشفيات باستقباله عاملا 23 عاما ومقيم بمحافظة الفيوم ("مصاب بجرح طعني بالظهر " يعمل علي عربة فول وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة عامل مصاب بطعنة سكين في ظهره.

وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميله في العمل بسبب خلافات بينهما، وبعد الفحص و التحريات تبين نشوب مشاده بين المجني عليه وزميله بالعمل 13 سنه عامل سبب مطالبة المتوفي له بغسل الاطباق ونشبت بينهما مشاجرة على أثرها استل سكينا وطعنه في صدره وأرداه قتيلا ثم لاذا بالفرار، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على الجاني وأرشد عن السلاح المستخدم فى الجريمة .

