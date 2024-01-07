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الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

بائع فول يقتل زميله بسبب خلاف على غسل الأطباق بعين شمس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أقدم شاب  يعمل على عربة فول على قتل زميله بسبب خلافات العمل بمنطقة عين شمس.

تلقى قسم شرطة عين شمس إخطارا من أحد المستشفيات باستقباله عاملا 23  عاما ومقيم بمحافظة  الفيوم ("مصاب بجرح طعني بالظهر " يعمل علي عربة فول وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثرت على جثة عامل مصاب بطعنة سكين في ظهره.

  وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زميله في العمل بسبب خلافات بينهما، وبعد الفحص و التحريات تبين نشوب مشاده بين المجني عليه وزميله بالعمل 13 سنه عامل سبب مطالبة المتوفي له بغسل الاطباق ونشبت بينهما مشاجرة على أثرها استل سكينا وطعنه في صدره وأرداه قتيلا ثم لاذا بالفرار، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على الجاني وأرشد عن السلاح المستخدم فى الجريمة .
 

عين شمس بائع فول يقتل زميله خلاف على غسل الأطباق