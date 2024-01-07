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الإثنين 08 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

«أنا عايز أروح للنائب العام».. عمرو مصطفى ينفعل بسبب ملكية أغاني «أم كلثوم»| فيديو وصور

عمرو مصطفى
عمرو مصطفى
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انفعل الفنان والملحن عمرو مصطفى؛ خلال مؤتمر جمعية المؤلفين والملحنين بسبب ملكية تراث وأغاني «أم كلثوم» قائلًا: «أنا عايز أحضر القضية دي.. أنا عايز أروح للنائب العام» جاء ذلك تعقيبًا على وثيقة تم عرضها بخط اليد لـ«أم كلثوم» يُؤكد تنازل أم كلثوم عن جزء كبير من أغانيها لصالح شركة صوت القاهرة.

حضر المؤتمر الصحفى كل من مدحت العدل رئيس جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، وحسام لطفي أستاذ الملكية الفكرية والمستشار القانوني لجمعية المؤلفين والملحنين ولشركة صوت القاهرة، ونادية مبروك رئيس شركة صوت القاهرة، وأعضاء مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين، ويتضمن المؤتمر الرد بكل المستندات والوثائق الرسمية على من يزعم ملكيته لتراث أم كلثوم.

 


 

مؤتمر جمعية المؤلفين والملحنين بخصوص تراث أم كلثوم

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النائب العام عمرو مصطفى أغاني أم كلثوم حقوق الملكية الفكرية غناء