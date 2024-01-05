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الجمعة 05 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

«الدفاع الروسية»: اعتراض 37 طائرة أوكرانية مسيرة فوق شبه جزيرة القرم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اعترضت الدفاعات الجوية الروسية، اليوم الجمعة، عدوان أوكراني باستخدام 37 طائرات مسيرة فوق شبة جزيرة القرم ومقاطعة كراسنودار، وفقًا لما أوردته قناة "روسيا اليوم".

ونشرت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، معلنة عن إحباط محاولة لنظام كييف بتنفيذ هجوم باستخدام مسيرات ضد أهداف على أراضي روسية، كما أوضحت أن هناك 37 طائرة مسيرة قامت بتلك الهجوم وتم اعتراضها وتدميرها.

ومنذ قليل، اعترضت الدفاعات الجوية الروسية، عشرة صواريخ في سماء مقاطعة بيلجورود، جاء ذلك من خلال بيان لوزارة الدفاع الروسية.

وحسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، قالت وزارة الدفاع في بيانها: "تم إحباط محاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم على أهداف في الأراضي الروسية باستخدام نظام إطلاق الصواريخ المتعددة ".

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