«ماسك»: إدارة بايدن تعمل بنشاط على الترويج للهجرة غير الشرعية

قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، عبر حسابه الخاص على موقع "أكس"، أمس الخميس، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعمل على التشجيع والترويج للهجرة غير الشرعية، فاكتب ماسك: "في الوقت الحالي، ليس هناك شك في أن هذه الإدارة تعمل بنشاط على الترويج للهجرة غير الشرعية، الأرقام تتحدث عن نفسها".

وكانت تغريدة رجل الأعمال الأمريكي جاءت ردًا على ما نشر من بيانات وإحصائيات عن تاريخ الهجرة غير الشرعية في عهد أوباما وترامب وبايدن، وأوضح ماسك أن فترة إدارة بايدن حتى الأن تعمل بنشاط أكثر مما سبق في عهد ترامب وأوباما.