بدلا من إنقاصه.. نظام غذائي خاطئ يزيد الوزن ويفشل 80% من البرامج الحِمية

حذرت دراسة علمية لباحثين من جامعة نيوكاسل، من أن بعض الأنظمة الغذائية القاسية التي تهدف إلى خسارة الوزن الزائد بشكل سريع، قد تسبب ضررًا أكبر مما تفيد

وكشفت الدراسة أن هذه الأنظمة الغذائية القاسية يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في خسارة الوزن على المدى الطويل، حيث تؤثر سلبًا على التمثيل الغذائي للجسم. وأوصت بتجنب هذه الأنظمة، واعتماد نظام غذائي متوازن يحتوي على مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية والمغذية، بالإضافة إلى ممارسة الرياضة بانتظام.

وأشارت الدراسة إلى أن التخفيض الكبير والسريع في السعرات الحرارية يؤدي فشل 80% من البرامج الغذائية، وإلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي، مما يجعل من الصعب خسارة الوزن بشكل فعال على المدى الطويل، كما أنه يمكن أن يؤدي إلى استعادة الوزن المفقود بشكل سريع بعد انتهاء البرنامج الغذائي القاسي.

وأكدت أن الرياضة ونوعية النظام الغذائي تؤثر بشكل كبير على التمثيل الغذائي، ويمكن أن يؤدي الالتزام بنظام غذائي صحي إلى تحسينه، كما يمكن أن يساعد ممارسة الرياضة بانتظام على زيادة معدل التمثيل الغذائي وتسهيل خسارة الوزن.

وبالتالي، يمكن أن يزيد ذلك من مستويات الكورتيزول ويؤدي إلى زيادة الشهية والرغبة في تناول الطعام، ولتجنب زيادة الوزن بعد اتباع برنامج غذائي منخفض السعرات الحرارية، ويجب التدرج في العودة إلى نظام غذائي عادي وتناول السعرات الحرارية المناسبة للحفاظ على الوزن الصحي، كما ينصح بممارسة الرياضة بانتظام لتحقيق التوازن الصحي بين الحرق والاستهلاك الحراري، وبالتالي الحفاظ على الوزن المثالي.