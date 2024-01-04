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الخميس 04 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المنتخب يخوض تدريبه الثالث بإستاد مصر استعدادا لأمم أفريقيا

منتخب مصر
منتخب مصر
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واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تنطلق ١٣ يناير الجاري بكوت ديفوار .

شارك في المران ٢٦ لاعبا باستثناء محمد صلاح الذي انضم للمعسكر بعد التدريب  ، كما أدى ياسر إبراهيم تدريبات تأهيلية عقب انضمامه اليوم.

اشتمل التدريب  على العديد من الفقرات المتنوعة بداية بالتدريبات البدنية ثم بعض الجمل الفنية و التكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا وتقسيمة والتسديد على المرمى .

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منتخب مصر تدريبه