المنتخب يخوض تدريبه الثالث بإستاد مصر استعدادا لأمم أفريقيا

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تنطلق ١٣ يناير الجاري بكوت ديفوار .
شارك في المران ٢٦ لاعبا باستثناء محمد صلاح الذي انضم للمعسكر بعد التدريب ، كما أدى ياسر إبراهيم تدريبات تأهيلية عقب انضمامه اليوم.
اشتمل التدريب على العديد من الفقرات المتنوعة بداية بالتدريبات البدنية ثم بعض الجمل الفنية و التكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا وتقسيمة والتسديد على المرمى .