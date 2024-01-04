المنتخب يخوض تدريبه الثالث بإستاد مصر استعدادا لأمم أفريقيا

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا تدريباته باستاد مصر بمدينة مصر الأوليمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، استعدادًا لبطولة كأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٤ التي تنطلق ١٣ يناير الجاري بكوت ديفوار .

شارك في المران ٢٦ لاعبا باستثناء محمد صلاح الذي انضم للمعسكر بعد التدريب ، كما أدى ياسر إبراهيم تدريبات تأهيلية عقب انضمامه اليوم.

اشتمل التدريب على العديد من الفقرات المتنوعة بداية بالتدريبات البدنية ثم بعض الجمل الفنية و التكتيكية تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا وتقسيمة والتسديد على المرمى .

IMG_2500

IMG_2499

IMG_2498

IMG_2482

IMG_2481

IMG_2479

IMG_2478

IMG_2480