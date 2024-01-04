رونالدو أفضل لاعب في الدوري السعودي عن ديسمبر 2023

حصد كريستيانو رونالدو، أسطورة كرة القدم البرتغالية، قائد فريق النصر، جائزة أفضل لاعب في بطولة الدوري السعودي (دوري روشن) عن شهر ديسمبر 2023.

يتألق رونالدو مع النصر، حيث يقود العالمي للمنافسة على لقب الدوري السعودي أمام الهلال متصدر الترتيب.

شارك رونالدو في 5 مباريات في الدوري السعودي خلال شهر ديسمبر الماضي، أحرز خلالها 5 أهداف وصنع 2 آخرين.

وظفر صاروخ ماديرا بجائزة لاعب الشهر في الدوري السعودي للمرة الثالثة هذا الموسم، وذلك بناء على أرقامه في الجولات 16 و17 و18 و19 من المسابقة، إذ سجل خلال المباريات الأربعة المذكورة.

توج رونالدو بجائزة «مارادونا» ضمن جوائز جلوب سوكر 2023، بعدما تصدر قائمة هدافي عام 2023 على مستوى العالم برصيد 54 هدفًا.

ويتصدر كريستيانو رونالدو، قائمة هدافي الدوري السعودي بالموسم الحالي 2023-2024 برصيد 20 هدفًا، متفوقًا على الصربي ألكسندر ميتروفيتش مهاجم الهلال بفارق 3 أهداف.

ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن) برصيد 53 نقطة، ويأتي النصر في مركز الوصافة وفي رصيده 46 نقطة، وبينما يحتل أهلي جدة المرتبة الثالثة وفي جعبته 40 نقطة.