مقتل منفذ عملية إطلاق النار بولاية آيوا الأمريكية

أفاد مسؤولو إنفاذ القانون اليوم الخميس بمقتل منفذ عملية إطلاق النار في مدرسة ثانوية في (بيري) بولاية آيوا الأمريكية، نتيجة إصابته بجروح أُصيب بها جراء إطلاقه النار على نفسه.

وأكدت هذه المصادر لشبكة (إن بي سي نيوز) أن ثلاثة آخرين، من بينهم طالبان وموظف إداري، أصيبوا جراء حادث إطلاق النار اليوم، ولكن لم تتوافر حتى الآن تفاصيل دقيقة حول حالتهم الصحية.

يُشار إلى أن اليوم يُعتبر بداية الفصل الدراسي الثاني في منطقة (بيري كوميونيتي) التعليمية، بعد انقضاء العطلة الشتوية، وفقًا لتقرير موقع شبكة (إيه بي سي نيوز).

تزامن إطلاق النار مع الأيام القليلة المتبقية قبل المؤتمرات الحزبية في ولاية أيوا، حيث ستنطلق عملية التمهيد الرئاسي للحزب الجمهوري لعام 2024 في 15 يناير.

في تطورات اليوم، أفادت السلطات في ولاية أيوا بوقوع حادث إطلاق نار في إحدى مدارس الثانوية، حيث تسبب الحادث في وفاة شخص وإصابة عدة آخرين