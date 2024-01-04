مساعد وزير الصحة في جولة تفقدية للمشروعات القومية بالإسكندرية

تفقد الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية اليوم بعض المشروعات بمحافظة الإسكندرية.

وزار اسماعيل المعهد الفني الصحي، وكان في استقباله الدكتور محمد خفاجي مدير المعهد مع لفيف من الأساتذة من كلية الهندسة، من أجل التعرف على الوضع الانشائي للمبني و الترميم الذي يحتاج إليه بشكل سريع، من أجل زيادة القدرة الاستيعابية للمعهد والسعي لتحقيق الهدف الذي أنشأ المعهد من أجله، وتخريج مزيد من الطلاب بأعلى جودة تعليمية وتدريب بشكل عملي ونظري.

وأثناء تفقده للمشروعات قام بزيارة المركز الإفريقي لخدمات صحة المرأة وكان في استقباله الدكتورة ميرفت السيد مديرة المركز، من أجل متابعة الأعمال بالمركز والتعرف على الفترة التي سوف يتم فيها الانتهاء من جميع الأعمال.

ثم جاءت الزيارة الأخيرة لمركز أبحاث طب الأسنان بسموحة وكان في استقباله الدكتور أشرف سليم مدير إدارة الأسنان و الدكتورة هالة صلاح الدين مديرة المركز من أجل استكمال أعمال التطوير التي ظلت معطلة لبعض الوقت، كما تم التوصية بالعمل على رفع كفاءة المبنى.

فيما زار اسماعيل بعض مستشفيات المؤسسة العلاجية وهى مستشفى دار الولادة (الماترنيتيه)، المستشفى القبطي، مستشفى أحمد ماهر، وذلك من أجل وضع الإنشائي للمباني وبحث إمكانيات التطوير بهذه المستشفيات من أجل الاستفادة

وخلال لقاءه مع الدكتور غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية ناقش بعض المشروعات الجارية في الوقت الحالي، ومن أبرزها تطوير مستشفى صلاح العوضي بالعجمي و مستشفى فوزي معاذ للأطفال.