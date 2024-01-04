بينهم صلاح وحكيمي.. أغلى 10 لاعبين مشاركين في كأس الأمم الأفريقية 2024

مع اقتراب انطلاق منافسات كأس الأمم الأفريقية 2024، والتي تستضيفها كوت ديفوار من 13 يناير وحتى 11 فبراير، بمشاركة 24 منتخبا، بدأت المنتخبات الأفريقية المشاركة الاعلان عن قائمة اللاعبين المشاركين فى هذه البطولة.

في هذا التقرير نرصد أغلي 10 لاعبين من حيث القيمة السوقية فى الوقت الحالي، وفقاً لموقع ترانسفير ماركت:

يتصدر فيكتور أوسيمين (24 عامًا) مهاجم منتخب نيجيريا وفريق نابولي الإيطالي، قائمة أغلى لاعبي البطولة والقارة السمراء بشكل عام، بقيمة سوقية تُقدر بـ110 ملايين يورو.

وحصل اللاعب البالغ عمره 24 عاما على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا هذا العام، في حفل توزيع جوائز الأفضل الذي أقامه الاتحاد الإفريقي للعبة (الكاف) في مدينة مراكش المغربية.

وجاء الفرعون المصري محمد صلاح مهاجم فريق نادي ليفربول الإنجليزي فى المرتبة الثانية، بقيمة سوقية تُقدر بـ65 ملايين يورو.

ثم جاء المغربي أشرف حكيمي مدافع فريق نادي باريس سان جيرمان الفرنسي فى المرتبة الثانية أيضا بنفس القيمة السوقية والتي تُقدر بـ65 ملايين يورو.

فيما احتل الغاني محمد قدوس، نجم وست هام يونايتد الإنجليزي، رابع المراكز بـ45 مليون يورو.

واحتل الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى مانشستر يونايتد الإنجليزي، المركز الخامس بواقع 40 مليون يورو، بالتساوي مع البوركيني إدموند تابسوبا، والنيجيري فيكتور بونيفاس، والغيني سيرهو جيراسي 40 مليون يورو، الإيفواري عثمان ديوماندي 40 مليون يورو، وأخيرا المغربي نايف أكرد - 38 مليون يورو.