الانتهاء من تصوير الفيلم القيرغيزستاني "الجنة تحت اقدام الأمهات" بإشراف الإنتاج الإعلامي

إنتهت لجنة مصر للأفلام بمدينة الإنتاج الإعلامي من تصوير الفيلم القيرغيزستاني "الجنة تحت أقدام الأمهات" إخراج Ruslan Akun إنتاج دولة قيرغيزستان وتنفيذ إنتاج شركة الإنتاج المصرية " أكشن أستديوز " للإنتاج الفني.

وتم تصوير جزء كبير منه بمناطق التصوير المفتوحة بالمدينة بأحياء زفتي، والريفي، ومنطقة الحزام الأخضر إلي جانب شوارع المدينة، وإستكمل تصوير الفيلم في دول قيرغيزستان، وكازاخستان وأوزبكستان، وتركيا، والسعودية، حيث تم تصوير عدد من المشاهد بمكة المكرمة وجبل عرفات.

وقد قامت لجنة مصر للأفلام بإستخراج كافة التصاريح والموافقات الخاصة بالعمل، وتقديم الخدمات الإنتاجية واللوجستية اللازمة، وذلك وفقًا لنظام الشباك الواحد الذي يتيح لأطقم شركات الإنتاج العالمية تنفيذ أعمالهم السينمائية في جمهورية مصر العربية من مكان واحد دون أي معوقات تؤخر عملية التصوير.

وياتي ذلك وفقًا للصلاحيات الممنوحة للجنة مصر للأفلام، بإعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة التي لها حق إصدار تصاريح تصوير الأفلام السينمائية الأجنبية داخل جمهورية مصر العربية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية ،وذلك في ضوء قرار مجلس الوزراء بمنح مدينة الإنتاج الإعلامي هذه الصلاحيات.

وتجدر الإشارة إلي أن اللجنة قد قامت بالإشراف علي تصوير أكثر من 30 فيلمًا اجنبيًا من الأفلام الروائية والوثائقية في العديد من الأماكن والمعالم السياحية والآثرية بجمهورية مصر العربية ،خلال العامين الماضيين من مختلف الجنسيات (أمريكية – نرويجية – فرنسية – كندية – كولومبية – سويسرية – سعودية – هندية – وغيرها من الجنسيات ).

وقد ساهمت اللجنة خلال عملها بشكل كبير في إزالة الكثير من الأسباب التي كانت تعوق تصوير الأفلام الأجنبية والتي أدت إلي عزوف منتجي هذه الأفلام عن تصوير أعمالهم في مصرفي فترات سابقة، كما تقوم اللجنة بالترويج للبلاد كمركز جذب سياحي هام، من خلال المشاهد التي يتم تصويرها في العديد من المناطق السياحية والأثرية التي تتمتع بها مصر، وإبرازها للسينما العالمية.