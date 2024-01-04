مصرع طالب دهسه قطار أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد في الدقهلية

لقي طالب بالصف الأول الإعدادي اليوم الخميس مصرعه بقرية العصافرة التابعة لمركز المطرية فى محافظة الدقهلية حيث صدمه قطار خلال عبوره مزلقان السكة الحديد بالقرية وجرى نقل الجثمان لمشرحة مستشفى المطرية تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادى مدير المباحث الجنائية.يفيد بورود إشارة لمأمور مركز شرطة المطرية من مستشفى المطرية بوصول جثمان الطالب إدعاء صدم قطار له .

وبإنتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المطرية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع عمر محمد صلاح خليل 12 عاما ، طالب بالصف الأول الإعدادي ومقيم قرية العصافرة، حيث صدمه القطار خلال عبوره مزلقان القطار بالقرية.

وجرى التحفظ على جثمانه بثلاجة حفظ الموتي على ذمة تصرفات النيابة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.