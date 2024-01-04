احتياطي النقد الأجنبي فى مصر يرتفع إلى 35.219 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2023

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أرتفاع رصيد احتياطي النقد الأجنبي خلال شهر ديسمبر 2023 ليسجل 35.219 مليار دولار، مقابل 35.173 مليار دولار بنهاية نوفمبر من نفس العام، بارتفاع قدره 46 مليون دولار.

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

ويذكر أن في بداية عام 2023، ارتفعت أرصدة الاحتياطي إلى 34.224 مليار دولار ببداية شهر يناير، ثم إلى 34.352 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، ثم إلى 34.447 مليار دولار بنهاية مارس، وارتفعت إلى 34.551 مليار دولار بنهاية شهر أبريل.

وصلت الأرصدة إلى 34.660 مليار دولار خلال شهر مايو، وارتفعت إلى 34.828 مليار دولار خلال شهر يونيو، ثم إلى 34.879 مليار دولار بنهاية يوليو.

وخلال شهر أغسطس الماضي وصلت أرصدة الاحتياطي إلى 34.928 مليار دولار، ثم إلى 34.970 مليار دولار بنهاية سبتمبر، ثم إلى 35.102 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2023، ثم إلى 35.173 مليار دولار بنهاية نوفمبر، ثم إلى 35.220 مليار دولار بنهاية العام الماضي.