ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع الجمركية : ضبط قضية.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (1930) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال الأمن العام : ضبط 47 قضية.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 212 حكم قضائى متنوع.

فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 6 قضايا.