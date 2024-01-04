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الخميس 04 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

ضبط 6 قضايا هجرة غير شرعية خلال 24 ساعة

ضبط 6 قضايا هجرة
ضبط 6 قضايا هجرة غير الشرعية وتزوير المستندات
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 أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية .. أبرزها الآتى:
 فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع الجمركية : ضبط قضية.
 فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط  (1930) مخالفة مرورية متنوعة.  
 فى مجال الأمن العام : ضبط 47 قضية.
 فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ  212 حكم قضائى متنوع.
 فى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات: ضبط 6 قضايا.

الاجراءات الجمركية جرائم التهريب ومخالفات خلال 24 ساعة قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية