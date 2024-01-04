وزير الرياضة يتابع استعدادات المنتخبات الوطنية قبل المشاركة فى أولمبياد باريس

تابع الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة استعدادات المنتخبات الوطنية المتواجدة حالياً فى معسكرها داخل المركز الاولمبي بالمعادي .

وحفز وزير الرياضة اللاعبين لتحقيق افضل ما لديهم لرفع علم مصر فى المحافل القارية والدولية والمشاركة فى أولمبياد باريس 2024

يآتي هذآ علي هامش اجتماع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة مع المهندس ياسر إدريس القائم بأعمال رئيس اللجنة الاولمبية ورؤساء الاتحادات الرياضية وعدد من اللاعبين لبحث الاستعداد لاولمبياد باريس 2024

من ناحية اخري وتحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى ؛ رئيس مجلس الوزراء ، وتحت شعار " الجمهورية الجديدة ٠٠ العلم والعمل" ، واصلت وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم الفني والتنمية المحلية ، وحدة تصدوا معنا ، خامس محطات القوافل التعليمية والتنويرية للعام الـحادي عشر علي التوالي ، بمحافظتي الشرقية وأسوان ، للمرحلتين الإعدادية والثانوية .

وتابع الدكتور أشرف صبحي ، وزير الشباب والرياضة ، مع القائمين علي تنظيم القوافل

بالمحافظتين ، صباح اليوم الخميس ، مشيدًا بالإقبال الكبير من الطلاب وحرصهم علي الارتقاء بمستواهم التعليمي ليحققوا نتائج متميزة من خلال محاضرات دراسية متنوعة يقدمها خبراء المواد الدراسية المختلفة لتقديم مُنتج تربوي متطور يستفيد منه الطلاب وتخفيفًا عن أولياء الأمور وبما يساهم فى تحقيق نتائج متميزة من خلال تقديم خدمة تعليمية مجانية للطلاب .

ةأشار " صبحي " إلى إن القوفل شهدت في يومها الأول بالمحافظتين ، مشاركة 30 ألف طالبًا وطالبة داخل القاعات المجهزة بمركزي ( بلبيس ، ديرب نجم) بمحافظة الشرقية، ومشاركة 3700 بمركزي ( نصر النوبه ، كوم امبو ) بمحافظة أسوان ، ومشاركة 38 خبيرًا تعليميًا و 4 من مُدربي البرنامج القوي لمواجهة السائعات .

واضاف وزير الشباب والرياضة ؛ أن القوافل التعليمية والتنويرية تنفذها الوزارة للعام الحادى عشر على التوالى بمحافظات الصعيد و الحدودية داخل قرى المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” ، حيث نجحت فى الوصول لأكثر من 2 مليون طالبًا وطالبة في الشهادتين الإعدادية والثانوية خلال العشر سنوات الماضية ، وان خطتها هذا العام تستهدف الوصول لــ200 الف طالبًا وطالبة ، وأن الوزارة تهيئ كافة سبل النجاح لإفادة اكبر عدد من الطلاب بالمحافظات المستهدفة .

ووجه جميع القائمين علي التنفيذ، بتفعيل خاصية البث المباشر لكافة المحاضرات ، من خلال تطبيق تقنية زووم لجميع الادارات الفرعية بالمحافظة لتعظيم الاستفادة للجميع ، مثمنًا سيادته ، علي مشاركة الطلاب في الجانب التنويري لوحدة تصدوا معنا بالوزارة التي تسلط الضوء عن التحديات التى تواجه الدولة المصرية و مفهوم الشائعات وكيفية التمييز بينها وبين الحقائق والأخبار الصحيحة وتصنيف الشائعات وبيان تأثيرها على الفرد والمجتمع ، نظرًا لتناول منصات التواصل الاجتماعي حيزًا واسعًا في نشر الشائعات من خلال تناقل كثير من الأفراد للأخبار والمعلومات دون تأكدهم من صحة مصدرها ومصداقيتها .