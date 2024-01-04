تعليم الوادي الجديد: استمرار تقييم مسابقات التربية الاجتماعية

أكد سيد عبد العزيز ، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد ، استمرار اجراءات تصفيات مجموعة مسابقات التربية الاجتماعية ( التلميذ / التلميذة المثالية، الوعى القومى _ مناهضة التدخين والمخدرات )، وذلك على مستوى المديرية فى إطار الإستعداد والتجهيز للمشاركة بتصفيات الجمهورية.

وأوضح سيد عطية، أنه جرى تقييم المشاركين الحاصلين على المراكز الأولى بالإدارات التعليمية المختلفة وفق خطة العمل لتوجيه عام التربية الإجتماعية و يتم إجراء التقييم فى جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وإعلان النتائج والمراكز الأولى على مستوى المديرية للمشاركة بتصفيات الجمهورية .

يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، و اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، ونان مجدى نائب المحافظ.