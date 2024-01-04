“سحر الأماكن” لهبة المنسي في معرض القاهرة الدولي للكتاب

صدر حديثا عن دار ليان للنشر و التوزيع كتاب "سحر الأماكن " للكاتبة هبة المنسي ليشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في نسخته الخامسة والخمسين .

توثق الكاتبة كل الذكريات التي اثرت فينا والأماكن التي لها مكانتها في قلوبنا مهما مر بينا الزمان ولا يخلو الكتاب من الخواطر القلبية التي تمس كل واحد فينا و تكون له كـ"طبطبة" في زخم الاحداث المتلاحقة في الحياة، وبعض من العناوين التي سردتها الكاتبة في الكتاب “ميدان الجامع والأمومة، والبلكونة، وشارع بيتنا، وراديو المطبخ”.

من أجواء الكتاب “سحر الاماكن”

تاثير الاماكن علينا يزيد كلما مر بينا العمر و تكاثرت خبراتنا و تنقلاتنا.. فسحر المكان له القدره ان ينقلك الي حقبه من عمرك قد رحلت و ولت و انتهي اوانها.. بمجرد رجوعك ل المكان صحصح جواك الشعور القديم و ربما رجع لك شيابك او طفولتك في اله زمنيه ليس لها مثيل و هي اله ( سحر الاماكن )

هو حقا سحر ..فانت الان مسحور ..لست انت اليوم و لكن ربما تكون انت الطفل ..انت الشاب …انتي الجميله التي ما ان مرت تبسمت لها المكان قبل الأشخاص …انتقلت بشكل عجيب و سريع و خفيف من مرحلة ثقيلة تعيشها اليوم الى مرحلة خفيفه عاشت بك الامس …فقط ب سحر الاماكن …

ذلك السحر الذي لا يستطيع عليه أحد و لا يقدر علي انكاره احد فكلنا هذا الرجل …الذي ذهب ف سحر ف بقي و ازدهر و اثمرت ذكرياته التي اتي بها ذلك السحر اجمل الزهور و الورود و الفل و الياسمين … أزهرت حياته و فتحت الجمال في عينيه ..فلا يدري حينها ..

اكان الجمال دوما بداخله و فقط شعر بانعكاسه بسبب هذا السحر… ام سحره المكان الذي كان يحمله بداخله طوال هذا العمر و لا يعلم …سحر الاماكن

هبة المنسى هي كاتبة مصرية متعلقة بكل شارع و كل تفصيله من شوارع و تفاصيل مصر التي لا تنتهي و محبة للكتابة وتأثيرها علي الروح والقلب والعقل

ويعتبر كتاب سحر الأماكن هو ثاني إصدار لها بعد كتابها الأول “سبرتاية قهوة”