الليلة.. "التنمية الثقافية" يحتفل باليوم العالمي للغة "برايل" بقصر الأمير طاز

يحتفل قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، باليوم العالمي للغة "برايل"، وذلك مساء اليوم الخميس بمركز الإبداع الفنى بقصر الأمير طاز، يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة.

ويتضمن برنامج الاحتفال إقامة ندوة ذات خمسة محاور وهي: "برايل من العجز إلى الإعجاز.. كيف تتحول المحنة إلى منحة؟" ‏يقدمها علاء عبد ‏الحليم عبد الله ‏رئيس مجلس إدارة جمعية المكفوفين المصرية وعضو مجلس إدارة الاتحاد النوعى لهيئات رعاية الفئات الخاصة و الأشخاص ذوي الإعاقة, وعضو الهيئة الإدارية العليا بالمنظمة العربية للمكفوفين ‏وخبير التنمية البشرية ‏مدير عام قطاع الخدمات الاجتماعية بجامعة القاهرة.

ويأتي المحور الثاني للندوة البحثية بعنوان "استشراف المستقبل لمتطلبات تأهيل وتعليم ذوي الإعاقة البصرية في ضوء أهداف التنمية المستدامة" يحاضرها ا.د. محمد صالح الإمام أستاذ التربية الخاصة جامعة عمان العربية ، مستشار وزارة التعليم السابق، مستشار الجامعة الأفروآسيوية ، و" دور الوسائل المساعدة في توفير الإتاحة لذوي الإعاقة البصرية "تقدمها هدي علي الانشاصي خبير الاعاقة بوزارة التربية والتعليم، أمين عام الاتحاد العام لذوي الاعاقة ، مدرب باكاديمية المعلم ومراجع خارجي بالهيئة القومية للجودة،

كما تقدم د. هادية صابر رئيس جمعية للتنمية ورقة عمل بعنوان: نحو محو أمية برايل، ويقدم المهندس عادل فؤاد جندي رئيس الإدارة الاستراتيجية بوزارة السياحة والآثار ورقة بحثية بعنوان:"برايل وآليات السياحة الميسرة".

ويتم افتتاح معرض للمطبوعات والمستنسخات المنفذة بطريقة "برايل"، بالتعاون مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، ومعرض فنى لإنتاج المسنات الكفيفات المقيمات بجمعية المسنات الكفيفات وجمعية النور والأمل، و حفل فنى لأوركسترا النور والأمل.

تُعد لغة برايل هي لغة مخصصة للمكفوفون وضعاف البصر، حيث تتضمن عرض للرموز الأبجدية والرقمية باستخدام ست نقاط يتم تحسسها باللمس لتمثيل كل حرف وعدد، بما في ذلك رموز الموسيقى والرياضيات والعلوم.