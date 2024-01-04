جامعة دمنهور: إجراء الاختبارات الإلكترونية بالفصل الدراسي الأول بـ 4 كليات

أكدت جامعة دمنهور، برئاسة الدكتور إلهامي ترابيس رئيس الجامعة، على الحرص بتطوير منظومة الاختبارات الإلكترونية من خلال خطة للتوسع بها وتعميمها على مختلف كليات الجامعة "النظرية والعلمية".

وقال رئيس الجامعة، في بيان له، أن الطلاب بجميع المراحل الدراسية المختلفة بجميع الكليات يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى 2023-2024 وذلك وفقًا للجداول المعلنة والضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات والتى بدأت يوم 23 ديسمبر 2023 وتستمر حتى 24 يناير الجاري.

وأشار رئيس الجامعة، إلى إنه تم التطبيق الكامل لأعمال الإمتحانات الإلكترونية ببعض كليات الجامعة: ( الصيدلة - الطب البيطرى - كلية التمريض ).

وأكد إلهامي، أن الجامعة تسعى لمواكبة التطور التكنولوجي في الوقت الذي تتجه فيه الدولة نحو التحول الرقمي، من زيادة عدد المقررات التي يجري بها الإختبارات الإلكترونية بالجامعة، قائلًا:" الإمتحانات تسير بصورة منتظمة طبقا للقواعد المنظمة بصورة طبيعية دون رصد أي مشكلات بجميع الكليات، سواء بنظام الإختبارات الإلكترونية والموضوعية أو النظام النمطي الورقي وكذلك إنتظام وحضور الملاحظين داخل اللجان".

جدير بالذكر أن الجامعة قد إتخذت عدداً من الإجراءات لتوفير سبل الراحة للطلاب أثناء أداء الإمتحانات، وتجهيز لجان الإختبارات وإنضباطها ، بالإضافة إلى توفير فريق متكامل من القائمين على أعمال الإمتحانات لتذليل المعوقات التى قد تواجه الطلاب خلال الإختبارات والرد على أى إستفسار.