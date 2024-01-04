متظاهرون يهود مناهضين لإسرائيل في كاليفورنيا يطالبون بوقف العدوان على غزة.. صور

تظاهر المئات من المتظاهرين الأمريكيين المطالبين بوقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في اليوم الأول من الجلسة التشريعية في ولاية كاليفورنيا أمس الأربعاء، مما أجبر مجلس الولاية على تأجيل الجلسة بعد لحظات من انعقاده.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أنه بعد افتتاح الجلسة وأداء النواب قسم الولاء وقف متظاهرون يهود مؤيدون للفلسطينيين ومناهضين لإسرائيل يرتدون قمصانًا سوداء متطابقة من مقاعدهم وبدأوا في غناء "وقف إطلاق النار الآن" و"دع غزة تعيش".

في البداية، حاول جيم وود، عضو التجمع الديمقراطي من هيلدسبيرج الذي كان يترأس الجلسة، مواصلة الجلسة رغم الغناء ومع ذلك، دعا في النهاية إلى استراحة ثم رفع الجلسة بعد بضع دقائق، وغادر جميع المشرعين تقريبا الكلمة وهتف المتظاهرون عندما أطفأ المسؤولون الأضواء في القاعة، وأمسكوا المصابيح الكهربائية على هواتفهم بينما واصلوا الغناء، والذي تضمن ترنيمة طويلة للرد والرد من المعرض.

وهتف المتظاهرين "نحن يهود كاليفورنيا" وأضافوا "أعضاء الجمعية، ندعوكم للانضمام إلينا في المطالبة بوقف إطلاق النار الآن"،، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأوضحت الصحيفة العبرية، أنه هذه ليست المرة الأولى التي يقوم فيها المتظاهرين المطالبين بوقف إطلاق النار في غزة بتعطيل الأحداث في عاصمة كاليفورنيا، ففي نوفمبر الماضي اقتحم المتظاهرين قاعة المؤتمرات في سكرامنتو، ودفعوا الحزب الديمقراطي في كاليفورنيا إلى إلغاء بعض الأحداث خلال مؤتمر الترشيح، وفي الشهر الماضي، ألغى الحاكم الديمقراطي جافين نيوسوم حفل إضاءة شجرة عيد الميلاد بشكل شخصي بعد أن خطط المتظاهرون للقيام بعمل في هذا الحدث.