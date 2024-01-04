محافظ القاهرة يترأس اللجنة العليا لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف قيادية

ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اليوم اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفتي مدير عام الإدارة العامة لرعاية القوى العاملة بمديرية عمل القاهرة، ومدير عام التنظيم والترتيب وموازنة الوظائف بمديرية التنظيم والإدارة بالقاهرة لاختيار الأكفأ والأنسب لإنجاز المهام المطلوبة للوظيفة وفقًا لأحكام القانون والشروط المعلن عنها .

وأكد محافظ القاهرة استمرار محافظة القاهرة في الدفع بالكوادر الشابة، وتمكين المرأة فى عدد من الوظائف القيادية بها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري وضخ دماء جديدة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية فى رفع مستوى الأداء بالجهاز الإداري بها .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن اللجنة قامت بإجراء المقابلات الشخصية لعدد (9) من المتقدمين ، حيث يتم فحص أوراقهم والمفاضلة بينهم لاختيار أفضل العناصر بكل شفافية ، إلى جانب مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدراتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة .