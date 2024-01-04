عزيز الشافعي يحتفل بمرور 4 سنوات على أول تعاون مع الهضبة

احتفل الملحن عزيز الشافعي على مرور ٤ سنوات، على التعاون الأول بينه وبين الفنان عمرو دياب، وذلك من خلال ألبوم "سهرانين"، حيث وصل عدد الأعمال الي تعاونا فيها إلى ٢٣ أغنية و ٢٩ تعامل فنى.

وسرد الشافي رحلته الفنية مع الهضبة، فى منشور على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، احتفالا بمرور ٤ سنوات من التعاون مع عمرو دياب.

وقال الشافعي: "من ٤ سنين كان أول تعاون بين عمرو دياب وعزيز الشافعي، فى ألبوم سهران وصولا إلى ألبوم مكانك، ٢٣ أغنيه و ٢٩ تعامل مع الهضبه أغسطس ٢٠١٩ يوم تلات"

وتابع " بدأت الرحله بعدها بأغانى قدام مرايتها ،زي مانتي، سهران، بالضحكه دي، يا بلدنا يا حلوه ، أماكن السهر، الدنيا الحلوه ، شكرا ، طبل، زمن المجامله انت الحظ ، كتر من قربك ، حلو التغيير اللي بينا حياه،سينجل، بطمن عليك تعالى، شكرا من هنا لبكره، والله أبدا، ماتتعوضش، مابتغيبش، المعنويات مرتفعة"

وإختتم "٦ اغاني من كلمات و ألحان عزيز الشافعي و البقيه مع الشعراء الكبار تامر حسين، أيمن بهجت، بهاءالدين محمد ، نصرالدين ناجي "بترتيب نزول الأغاني"، وان شالله المزيد".

يذكر أن الفنان عزيز الشافعى قد أثار الجدل خلال الأيام الماضية، بعد طرح اغنية "٣ ساعات متواصلة"، للمطربة روبى والتى نالت بعض الهجوم من رواد السوشيال ميديا والجمهور، بسبب بعد الإيحاءات ببعض الكلمات فى الأغنية، والتى أثارت غضب المتابعين.